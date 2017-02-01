В Казахмысе подписали коллективный договор на 2017-2019 годы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На основании коллективного договора будут регулироваться трудовые взаимоотношения между работодателем и коллективами предприятий Казахмыса в течение ближайших трех лет.

Главная особенность документа, подписанного руководством корпорации и лидерами профсоюзов - сохранение всех социальных гарантий для человека труда. В договоре закреплены основополагающие права работников - право на безопасный труд, карьерный рост, достойную заработную плату и оплачиваемый трудовой отпуск, отметили в пресс-службе Казахмыса.

«Коллективный договор был разработан нами при участии нескольких республиканских и региональных профсоюзных комитетов. Мы создали документ, который является гарантом по соблюдению прав рабочих и где четко прописаны взаимоотношения между компанией и ее трудовым коллективом. Казахмыс был и остается социально ориентированной компанией. Уверен, рабочие коллективы чувствуют нашу поддержку» - прокомментировал председатель правления ТОО «Корпорация Казахмыс» Бахтияр Крыкпышев.

В документе предусмотрены единовременные выплаты в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, приведшего к инвалидности. В частности, при утере кормильца, его близким выплачивается десятикратный годовой средний заработок работника. При получении 1 группы инвалидности выплачивается семикратный годовой средний заработок и соответственно при 2-ой группе инвалидности двукратный годовой средний заработок. Кроме того, согласно новому договору будут возобновлены единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 25 тысяч тенге и получении отраслевых государственных наград сумма вознаграждений от 50 тысяч до 200 тысяч тенге.

Корпорация продолжит вкладывать значительные финансовые средства в улучшение условий труда, технику безопасности, профессиональное обучение работников и молодежную политику.