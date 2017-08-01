В Каталонии вандалы атаковали мечеть и марокканское консульство - СМИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Марокканское консульство в городе Таррагона (автономное сообщество Каталония) на северо-востоке Испании подверглось актам вандализма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Maghreb Arab Press (MAP).

Фасад дипломатического представительства был испачкан красной краской. Исполнители акта не установлены. Сотрудники консульства немедленно обратились в полицию, которая начала следствие.

Кроме того, как сообщает MAP, в городе Монблан (каталонская провинция Таррагона) на фасаде местной мечети появились надписи расистского характера, содержащие угрозы убийства членов марокканской общины.

17 августа на туристической улице Рамбла в Барселоне водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих, в результате чего погибли 13 человек. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пятерых террористов, которые пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. В результате погиб один человек.

По данным испанской полиции, устроителями терактов в Каталонии является ячейка, состоящая в основном из марокканцев и выходцев из этой страны.