В KASE посвятили открытие торгов казахстанским женщинам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фондовая биржа накануне Международного женского дня посвятила открытие утренних торгов казахстанским женщинам по инициативе ООН под названием «Ring the Bell for Gender Equality» - «Звоните в колокол за гендерное равенство», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С утра у нас открываются все торги. На сегодня у нас выставлено 792 финансовых инструмента. Если говорить о ценных бумагах, то это акции 126 наименований и 110 эмитентов. Мы присоединились к инициативе ООН и сообщества мировых бирж, решили провести в торжественной форме открытие торгов и посвятить их нашим прекрасным женщинам, сильным женщинам и женщинам-управленцам. Нью-Йоркская фондовая биржа накануне провела аналогичную церемонию. Хочу отметить, что на бирже работает гораздо больше женщин, нежели мужчин. Это типичная ситуация, потому что биржа - это такая организация, где в основном операционная работа. И в этом секторе лучше справляются женщины», - сказал заместитель председателя правления Казахстанской фондовой биржи Андрей Цалюк.

Он также отметил, что в KASE работают 78 женщин и 53 мужчины. Казахстанскую фондовую биржу также возглавляет представительница прекрасной половины человечества - Алина Алдамберген. Во время церемонии открытия торгов представители биржи поздравили всех женщин с Международным женским днем - 8 марта. Кроме того, президенту Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсембаевой была предоставлена честь ударить в небольшой гонг в знак начала открытия торгов.





«В гендерном показателе в политике мы занимаем лишь 93 место по всему миру, исходя из того, что у нас всего две женщины в руководящих постах - это Государственный секретарь и министр труда и социальной защиты. Это очень малый показатель среди 19 членов Правительства. Поэтому мы по этим позициям отстаем. Если говорить, что 52% государственных служащих, вторые и третьи позиции занимают женщины, есть потенциал роста. Фондовая биржа присоединилась к акции ООН по привлечению и поддержке женщин в финансовых структурах. Алина Алдамберген входит в список 12 руководящих постов по всему миру. Три женщины в Азии, которые возглавляют фондовые биржи. Это очень большое достижение. Очень важно, чтобы самые лучшие качества мужчин и профессиональные качества женщины были в гармонии», - отметила Р. Сарсембаева.

По данным фондовой биржи, в настоящее время женщины обеспечивают 40% валового внутреннего продукта Казахстана и составляют 52% от общего числа лиц, занятых в малом и среднем бизнесе страны. Согласно отчету «The Global Gender Gap Report - 2017», подготовленному Всемирным экономическим форумом, Казахстан занял 52 место в индексе «The Global Gender Gap» и 25 позицию по показателю «Работающие женщины» в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума.





















