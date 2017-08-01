В Карагандинской области стартовал автокараван в честь 350-летия Казыбек би 

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Автокараван «Қаз дауысты Қазыбек би жолымен: «Бабаларға тағзым!», состоящий из 28 участников на семи автомобилях, стартовал в поселке Егиндыбулак, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение 13 дней автокараван посетит более 10 населенных пунктов нашей страны и Узбекистана. Они проедут через Каркаралинск, Бухар-Жырауский, Жанааркинский и Улытауский районы, города Жезказган, Кызылорда, Туркестан, Ташкент, Навои, Шымкент, Тараз, Балхаш, Актогайский и Шетский районы. Финишируют в Караганде 30 августа.

Как пояснил руководитель управления по вопросам молодежной политики Карагандинской области Мирас Куттыбай, целью мероприятия является привлечение внимания молодежи к национальным обычаям и традициям, а также укрепление образа личности Қаздауысты Қазыбек би как великого политического деятеля и выдающегося оратора в сознании казахстанцев.





«В состав автокаравана вошла активная молодежь, творческие и общественные деятели, ученые, историки, представители средств массовой информации - всего 28 человек. Общая протяженность маршрута составляет 5 220 километров», - рассказал Мирас Куттыбай.

По пути маршрута желающие могут вносить свои искренние пожелания в книгу пожеланий «Ұлы дала үні». В ходе посещения населенных пунктов с участием представителей каравана пройдут митинги, возложения венков и цветов к мавзолеям и памятникам, встречи с молодежью, круглые столы, подписание меморандумов и другие мероприятия. Этими мероприятиями планируется охватить 30 тысяч человек.





Казыбек Кельдибекулы - великий оратор, общественный деятель и посол, принадлежал к Среднему жузу, к разделу Каракесек племени Аргын. Вместе с Толе би и Айтеке би один из трех великих биев (судей) казахского народа и один из авторов первого систематизированного свода казахских обычаев «адат» (законов) «Жеті Жарғы». В течение еще трех месяцев планируется проведение различных международных конференций, республиканского конкурса жыршы-термеши, подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между акиматами Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, посещение мавзолея Ходжи Ахмета Яссауи официальной делегацией Карагандинской области, поминальный ас. Ожидается премьера спектакля «Казыбек би» Казахского драматического театра имени Сакена Сейфуллина, торжественное открытие выставки из фондов Национального музея Казахстана, на которой представят чапан Қаз дауысты Қазыбек би, а также издание книги в двух томах. Состоится премьера документального фильма, выпуск фотоальбома и многое другое.