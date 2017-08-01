В Караганде загорелся маршрутный автобус с пассажирами

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде на оживленной трассе загорелся микроавтобус с пассажирами, следовавший по маршруту №014, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К счастью, люди не пострадали. Увидев дым из-под капота, водитель остановился на обочине и высадил пассажиров. К приезду пожарных огонь из отсека двигателя перекинулся в салон. Автобус сгорел полностью.



Как сообщил заведующий сектором пассажирского транспорта акимата Караганды Искандер Кабидулла, автобус «ПАЗ» принадлежит автопарку ТОО «Манас».



«Причины возгорания и обстоятельства возгорания транспортного средства выясняются», - сказал Искандер Кабидулла.



Сейчас выясняется, прошел ли транспорт техосмотр и каково было состояние автобуса в момент выхода в рейс.