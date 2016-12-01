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В Караганде задержали подозреваемого в развращении 8-летней девочки по телефону

В Караганде задержали подозреваемого в развращении 8-летней девочки по телефону
26 Декабря 2016 11:52 1622

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Задержан подозреваемый в развращении ребенка по телефону, передает корреспондент «МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД области.

«Задержан подозреваемый, осуществлявший развратные действия по телефону в отношении несовершеннолетнего жителя города Караганды. В настоящее время решается вопрос об его аресте. Для его установления и задержания сотрудниками органов внутренних дел принят целый ряд комплексных мероприятий, экспертиз, доказывающих вину задержанного», - говорится в сообщении.

55-летний подозреваемый задержан и  водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по статье 124 УК РК.

Как сообщалось ранее, в полицию обратилась жительница Караганды с жалобой  на звонки  неизвестного ее 8-летней дочери. По ее словам, мужчина, представляющийся «дядя Тимур», длительное время терроризировал ее дочь звонками непристойного содержания. Он предлагал второкласснице встретиться, описывая подробности интимных утех. У женщины есть предположения, кто домогается ее несовершеннолетней дочери. Она предоставила в полицию аудиозаписи телефонных разговоров. Она отметила, что у дочери  на почве таких звонков возникли проблемы  психологического характера. По словам матери, сама она вынуждена была оставить работу, чтобы постоянно находиться с девочкой, провожать ее в школу и забирать после занятий. 

 

 

Ключевые слова: Карагандинская область,
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