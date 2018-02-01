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В Караганде появится ипподром

28 Февраля 2018 17:03 551
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В Караганде появится ипподром

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде разрабатывают проектно-сметную документацию для нового ипподрома, передает ekaraganda.kz со ссылкой на областное управление спорта.

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Как отмечает издание, комплексы для проведения соревнований по конному спорту есть практически во всех регионах страны. Впервые о строительстве ипподрома в Караганде стали говорить несколько лет назад. Новое спортивное сооружение поможет развитию как конных видов спорта, так и коневодства.

В Казахстане ежегодно проводится один из самых престижных конных турниров - «Алтын тулпар», где соревнуются по аламан байге. В среднем в соревнованиях принимают участие порядка 200 наездников и скакунов. Карагандинская школа не раз показывала высокие результаты на турнире.

В планах развития шахтёрской столицы ипподром расположится в Юго-Восточном секторе.

Известно, что проект будет реализован в рамках государственно-частного партнёрства. Стоимость пока неизвестна. 

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Ключевые слова: Карагандинская область, Строительство,
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