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В Караганде поскользнулась на тротуаре и умерла женщина
25 Декабря 2017 13:33 1611
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КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На скользком тротуаре по бульвару Мира в Караганде женщина поскользнулась и упала, но больше не поднялась. По неустановленной пока причине женщина скоропостижно скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Несчастный случай произошел примерно в 10 часов утра 25 декабря. Прохожие, увидев, что женщина не двигается, кинулись поднимать ее. Когда поняли, что она не подает признаков жизни, вызвали врачей и полицию.
В настоящий момент полиция устанавливает личность погибшей. Связана ли смерть с падением на льду, выяснят эксперты.
Ключевые слова: Происшествия, Карагандинская область,
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