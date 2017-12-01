В Караганде поскользнулась на тротуаре и умерла женщина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На скользком тротуаре по бульвару Мира в Караганде женщина поскользнулась и упала, но больше не поднялась. По неустановленной пока причине женщина скоропостижно скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел примерно в 10 часов утра 25 декабря. Прохожие, увидев, что женщина не двигается, кинулись поднимать ее. Когда поняли, что она не подает признаков жизни, вызвали врачей и полицию.

В настоящий момент полиция устанавливает личность погибшей. Связана ли смерть с падением на льду, выяснят эксперты.