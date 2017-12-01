Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -10 °С
Алматы: 2 °С
USD 333.32 EUR 395.45
RUB 5.74 CNY 50.98
Новости
Вся лента >>>

В Караганде поскользнулась на тротуаре и умерла женщина

25 Декабря 2017 13:33 1611
Поделиться:
В Караганде поскользнулась на тротуаре и умерла женщина

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На скользком тротуаре по бульвару Мира в Караганде женщина поскользнулась и упала, но больше не поднялась. По неустановленной пока причине женщина скоропостижно скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел примерно в 10 часов утра 25 декабря. Прохожие, увидев, что женщина не двигается, кинулись поднимать ее. Когда поняли, что она не подает признаков жизни, вызвали врачей и полицию.

В настоящий момент полиция устанавливает личность погибшей. Связана ли смерть с падением на льду, выяснят эксперты.

 

 

Telegram-канал:

Ключевые слова: Происшествия, Карагандинская область,
Поделиться:

Автор:

Айнур Балакешова

Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Назым Шаханова
Назым Шаханова
954-047
rusred@inform.kz
Архив