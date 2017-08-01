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В Караганде откроют памятник рок-звезде Виктору Цою

В Караганде откроют памятник рок-звезде Виктору Цою
18 Августа 2017 08:29 365

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Памятник основателю и солисту группы «Кино» Виктору Цою будет открыт 26 августа в Караганде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятие приедет отец Виктора Цоя - 79-летний Роберт Цой. Профинансировал возведение памятника по улице Олимпийская общественный фонд казахско-корейской дружбы «Ер Нур & Ника». Эскиз был выбран по итогам объявленного конкурса при содействии Союза архитекторов РК и Союза художников РК.

В Караганде откроют памятник рок-звезде Виктору Цою 

«Мы взялись не только за установку памятника, но и реализовали проект благоустройства сквера на улице Олимпийской в Караганде», - сказал президент общественного фонда казахско-корейской дружбы Игнатий Тё.

Улица Олимпийская выбрана не случайно. Именно там находится офис фонда казахско-корейской дружбы «Ер Нур&Ника».

После торжественного открытия памятника состоится концерт памяти легенды рока во Дворце культуры горняков.

Ключевые слова: Карагандинская область, Культура,
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