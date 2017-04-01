Погода
Астана 2 °С
Алматы 8 °С
Курс валют
USD 313.21
EUR 331.34
RUB 5.46
CNY 45.39

В канун ЭКСПО в Астане проводят ОПМ

В канун ЭКСПО в Астане проводят ОПМ
10 Апреля 2017 22:51 147

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Астана и приграничных областях республики в канун проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО 2017» проводится профилактическая отработка, целью и задачей которой является  повышение уровня правопорядка и общественной безопасности, стабилизация криминогенной обстановки в столице и приграничных областях в период подготовки и проведения выставки. Об этом сообщает пресс-служба столичного ДВД.

«Оперативно-профилактическое мероприятие  проходит в два этапа, первый этап кторого начался  10 апреля и продлится до 20 апреля т.г.

ОПМ несет преимущественно упреждающий характер. В  оперативно- профилактическом мероприятий задействованы значительные силы правоохранительных органов. В рамках  проведения ОПМ по месту жительства  проверяются лица, состоящие на профилактическом учете органов внутренних дел. Помимо этого, плановой проверке подлежат владельцы огнестрельного и охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации оружия»¸ - отметили в ДВД.

Гостей и жителей столицы и приграничных областей, входящих в пояс безопасности столицы, призывают отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению правопорядка, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.

 

 

Ключевые слова: EXPO-2017, Астана, МВД РК,
По теме
Загрузка...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив