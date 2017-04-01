В канун ЭКСПО в Астане проводят ОПМ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Астана и приграничных областях республики в канун проведения международной специализированной выставки «ЭКСПО 2017» проводится профилактическая отработка, целью и задачей которой является повышение уровня правопорядка и общественной безопасности, стабилизация криминогенной обстановки в столице и приграничных областях в период подготовки и проведения выставки. Об этом сообщает пресс-служба столичного ДВД.

«Оперативно-профилактическое мероприятие проходит в два этапа, первый этап кторого начался 10 апреля и продлится до 20 апреля т.г.

ОПМ несет преимущественно упреждающий характер. В оперативно- профилактическом мероприятий задействованы значительные силы правоохранительных органов. В рамках проведения ОПМ по месту жительства проверяются лица, состоящие на профилактическом учете органов внутренних дел. Помимо этого, плановой проверке подлежат владельцы огнестрельного и охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации оружия»¸ - отметили в ДВД.

Гостей и жителей столицы и приграничных областей, входящих в пояс безопасности столицы, призывают отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению правопорядка, а также оказывать повсеместное содействие сотрудникам правоохранительных органов.