В какой валюте стоит держать сбережения в 2017 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Один из влиятельных финансовых аналитиков России, старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова поделилась с корреспондентом Казинформа прогнозами обменного коридора дуэта «доллар-тенге» в 2017 году.

«Доллар США на протяжении 2017 года будет оставаться в преимущественно сильном положении в паре с казахстанским тенге, что, впрочем, не означает постоянного давления на последний. Средняя стоимость доллара может составить в следующем году 310-380 тенге. Этот торговый коридор рынку известен и понятен. Евро останется в пределах 335-410 тенге», - сообщила Бодрова корреспонденту Казинформа.

Между тем, по ее словам, ситуация с инфляцией будет развиваться внутри имеющейся конъюнктуры. Индекс потребительских цен продолжит последовательно понижаться и по итогам года составит порядка 6%. Она также посоветовала, в какой валюте стоит держать свои накопления.

«Приобретение долларов США должно иметь понятную цель. Если стоит задача пополнить корзину личных сбережений, стоит следить за курсами и покупать USD тогда, когда тенге стабилизируется. Если внешний фон в следующем году не преподнесет неожиданных сюрпризов, курсовая волатильность может оказаться сглаженной. Сейчас, когда основные стрессы валют и сырья сходят на нет, корзина личных сбережений меняет очертания. В ней может находиться порядка 60% долларов США, 30% тенге, остальное в евро или наличностью», - считает Анна Бодрова.