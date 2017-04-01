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В ионосфере Марса выявлено наличие металлов

В ионосфере Марса выявлено наличие металлов
11 Апреля 2017 19:05 183

АСТАНА. КАЗИНФОРМ  - В ионосфере Марса выявлено наличие металлов - железа, магния и натрия. Открытие было сделано с помощью орбитальной станции MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission), которая собирает данные о состоянии марсианской атмосферы, передает Росбалт.

Как сообщило американское космическое агентство NASA, металлы попадают в атмосферу Красной планеты после сгорания сталкивающихся с планетой астероидов. Эти элементы постоянно присутствуют в газовой оболочке Марса.

Металлы в атмосфере Красной планеты распределены  не слоями, как на Земле, поскольку у Марса нет глобального магнитного поля. Концентрация ионов в марсианской атмосфере высока в тех районах, где сильны локальные магнитные поля планеты.

Астрономы планируют изучить влияние металлов на формирование и поведение высотных облаков Марса.

 

 

Ключевые слова: Освоение космоса, США,
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