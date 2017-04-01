АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ионосфере Марса выявлено наличие металлов - железа, магния и натрия. Открытие было сделано с помощью орбитальной станции MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission), которая собирает данные о состоянии марсианской атмосферы, передает Росбалт.

Как сообщило американское космическое агентство NASA, металлы попадают в атмосферу Красной планеты после сгорания сталкивающихся с планетой астероидов. Эти элементы постоянно присутствуют в газовой оболочке Марса.

Металлы в атмосфере Красной планеты распределены не слоями, как на Земле, поскольку у Марса нет глобального магнитного поля. Концентрация ионов в марсианской атмосфере высока в тех районах, где сильны локальные магнитные поля планеты.

Астрономы планируют изучить влияние металлов на формирование и поведение высотных облаков Марса.