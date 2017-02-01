В интернет-торговле Казахстан отдает свой рынок зарубежным игрокам - НПП

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В интернет-торговле Казахстан отдает свой рынок зарубежным игрокам. Такое мнение высказал председатель комитета торговли президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Кайрат Мажибаев на заседании комитета, представляя структуру Программы развития и поддержки сферы торговли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы буквально три года назад очень много говорили, что нельзя говорить только о проблемах, которые имеют большие шопинговые компании. Нужно говорить и о биржевом сегменте, интернет-торговле, о развитии отелей, ресторанов, кафе. Но жизнь не стоит на месте, и мы сейчас видим лавинообразное развитие интернет-торговли. И здесь есть определенная слабость наших коллег, которые работают в этой сфере. Мало того, что они не имеют каких либо определенных конкурентных преимуществ, страна полностью отдает рынок зарубежью. Прежде всего, европейским, американским, китайским и российским игрокам. Здесь требуется очень серьезная регуляция, которая должна быть направлена не на запрет, не на поддержку уже состоявшихся крупных внешних, а именно внутренних игроков», - сказал Мажибаев.

Кроме того, по его словам, в условиях Евразийского экономического союза отечественные производители, которые могли бы поддержать отечественный ритэйл, имеют меньше конкурентных преимуществ по сравнению с зарубежными.

Мажибаев отметил, что отечественная торговля, в целом, отстает в своем развитии не только от стран Запада, Японии, Турции, но и от партнеров по ЕАЭС. Поэтому, с учетом отсутствия в действующих стратегических и программных документах практических мер поддержки субъектов торговли, становится закономерной разработка вышеуказанной Программы.

Председатель комитета говорил также о серьезных ценовых и ассортиментных диспропорциях между городом и селом, между регионами, а также о том, что Закон от 12 апреля 2004 года «О регулировании торговой деятельности» существенно устарел и не способствует эффективному развитию отрасли.

Предполагается, что Программа будет содержать пункты о субсидировании части вознаграждения по кредитам, субсидировании части вознаграждения по договорам финансового лизинга торгового оборудования, предоставлении грантов малым торговым предприятиям, льготном микрокредитовании субъектов малого предпринимательства, субсидировании затрат торговых предприятий за приоритетное предоставление полочного пространства для товаров отечественных производителей.