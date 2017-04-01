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В Индии кобра укусила туриста в щеку

В Индии кобра укусила туриста в щеку
11 Апреля 2017 05:07 88

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представление «заклинателя змей» в индийском штате Раджастхан окончилось трагически для одного из участников шоу. Мужчина, позировавший на камеру, погиб от укуса кобры, сообщает Daily Mail.



Очевидец произошедшего заснял древний индийский обряд на видео. Сообщается, что турист, ставший жертвой змеи, поначалу не заметил укуса, однако через несколько минут попросил помощи у окружающих, затем упал в обморок и скончался, не приходя в сознание.

 

Ключевые слова: Происшествия, Индия,
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