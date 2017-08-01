В хлопковом районе Южного Казахстана решили вопрос с дефицитом воды

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Мактааральский район является крупным производителем и поставщиком хлопка в регионе.

Как сообщает пресс-служба акима Мактааральского района, здесь возникают проблемы дефицита воды для орошения земель, особенно по каналу «Достык». Изначально, пользуясь водой с каналов, берущих свое начало в Узбекистане, мактааральские земледельцы в самом разгаре лета не могли в полном объеме обеспечить водой свои земли, в результате чего несли огромные убытки.

На сегодня в районе - 136 тысяч гектаров поливных земель. В этом году значительно увеличилась площадь посева белого золота.

Хлопком засеяно 94 тысяч гектаров земли. В ходе пресс-конференции, прошедшей в начале года, аким района Г.Исмаилов сообщил, что в этом году дефицита поливной воды в Мактааральском районе не ожидается.



Отметим, что в районе были проведены очистительные работы систем коллектора, доукомплектованы скважины вертикального дренажа. Благодаря проведенным работам проблема с дефицитом воды была полностью решена. Наряду с этим, решение проблемы с водой положило хорошее начало казахстанско-узбекским отношениям.



«Было время, когда в летние месяцы мы испытывали дефицит воды. Мы не могли получить даже положенные 50% воды. Занявшись этим вопросом основательно, мы проделали ряд работ. На сегодня есть реальный результат. Сейчас надлежащую нам часть воды получаем в полном объеме. Из трансграничного канала «Достык» в Мактаарал поступает 100 кубометров воды в секунду. По утвержденному графику мы получаем 1 миллиард 116 миллионов кубометров живительной влаги. Этой воды достаточно для поливного сезона» - сказал исполняющий обязанности директора ЮКОФ РГП «Казсушар» Толкын Балпиков.



Наряду с этим, по словам председателя Комитета водных ресурсов МСХ РК Ислама Абишева, в ходе переговоров с Узбекистаном была достигнута договоренность о пропорциональном распределении воды по каналу «Достык».



«Теперь нашим соседям отведено воды для 112 тыс. га, а мактааральцам для 136 тыс. га. Раньше нас они не допускали до своих гидропостов. Согласно договоренностей мы можем осматривать гидропосты и контролировать их работу", - сказал И.Абишев.



В прошлом году дехканам Мактааральского района пришлось испытать нехватку поливной воды. Под угрозой оказались 50 тысяч гектаров земель. В этом году эта проблема была решена.



«Никаких проблем с поливной водой нет. Первый полив хлопчатника полностью завершен, теперь приступаем ко второму поливу», - отметил председатель крестьянского хозяйства Нурлан Арызкулов.



