В Госфонде соцстрахования рассказали об упрощении оказания услуг в рамках Послания

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В очередном Послании Главы государства определены пять приоритетов для дальнейшего развития, которые также будут способствовать развитию системы обязательного социального страхования, считает президент АО «Государственный фонд социального страхования» Сауле Дюсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По приоритету ускоренной технологической модернизации экономики Посланием предусматривается культивирование применения цифровых технологий, - говорит Дюсенова. - Это автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, обмен «большими данными» и другие. В связи с чем Государственный фонд социального страхования будет проводить работу по оптимизации процесса оказания услуги по обязательному социальному страхованию в электронном формате без обращения конкретного человека с сокращением перечня документов для назначения социальных выплат».

Также одним из приоритетов Послания является улучшение качества человеческого капитала. В этом направлении предусматривается создание новых рабочих мест через Программу продуктивной занятости и повышение размеров государственных пособий за счет бюджетных средств и поддержка положительной тенденции рождаемости, отметила спикер.

«Создание новых рабочих мест расширит охват работающего населения обязательным социальным страхованием. Следовательно, Государственный фонд социального страхования будет обеспечивать адекватные социальные выплаты при наступлении социальных рисков, в том числе поддержка работающих женщин во время нахождения их в отпусках при рождении и ухода за новорожденным ребенком», - говорит Дюсенова.

«Для реализации задач Послания Главы государства важным является проведение совместно с соответствующими государственными органами и организациями широкомасштабной информационно-разъяснительной работы, в том числе о преимуществах системы обязательного социального страхования, как дополнительной формы социальной защиты работающего населения независимо от получения базовых пособий за счет бюджетных средств. Таким образом, очередное Послание Президента Казахстана будет способствовать улучшению благосостояния и качества жизни населения на долгосрочную перспективу», - уверена руководитель АО «Государственный фонд социального страхования».

Напомним, в действующую Конституцию страны, принятую на Всенародном референдуме 1995 года, трижды вносились поправки, продиктованные жизненной необходимостью.

Так, в 1998 году внесены изменения и дополнения в 19 статей Основного закона, коснувшиеся сроков и полномочий Президента, депутатов Сената и Мажилиса, возрастных пределов для госслужащих и избирательной системы депутатов Мажилиса.

В 2007 году поправки коснулись перехода к пропорциональной избирательной системе, укрепления статуса Парламента за счет введения нормы об утверждении Премьер-Министра парламентским большинством и процедуры консультаций Президента с партийными фракциями при назначении главы Правительства. Кроме того, получила право делегировать своих представителей в Мажилис и Сенат Парламента Ассамблея народа Казахстана, наделенная конституционным статусом.

В 2011 году в Конституцию внесли изменения, направленные на установление конституционных основ назначения и проведения внеочередных выборов Президента страны.