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В горах ЮКО спасли заблудившихся туристов

В горах ЮКО спасли заблудившихся туристов
15 Августа 2017 16:57 351

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два туриста ушли в ущелье Сайрам-су 12 августа, через двое суток об исчезновении людей в ДЧС ЮКО сообщили родственники, пишет tvk-uko.kz.

Днем 14 августа на поиски туристов на машине отправился личный состав из пяти спасателей. Через два часа поисков мужчин 1985 и 1986 гг. рождения обнаружили в трех километрах от ущелья Киргели Толебийского района ЮКО. Медицинская помощь не понадобилась.

«Отправляясь в горы на восхождение, тщательно планируйте и регистрируйте свой маршрут. Любой самостоятельной туристской группе настоятельно рекомендуется зарегистрироваться и получить инструктаж по технике безопасности в спасательном отряде. Спасатели ознакомят туристов с необходимой и достоверной информацией о потенциальных опасностях, сложившихся в районе предполагаемых маршрутов, проконсультируют о безопасном прохождении, разъяснят правила личной и групповой безопасности на маршрутах», - отметил руководитель спасательного подразделения ГУ ОСО департамента по ЧС области Павел  Вишенин.

 

Ключевые слова: Южно-Казахстанская область, Происшествия,
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