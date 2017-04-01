В феврале объем выданных населению кредитов увеличился на 14,2%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Финансовые аналитики зафиксировали всплеск на рынке потребительских экспресс-кредитов. По данным Национального банка Казахстана, в феврале 2017 года прирост объема выданных займов населению составил 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, передает МИА «Казинформ».

Всего с начала года объем выдач необеспеченных кеш-кредитов в национальной валюте увеличился на 26,3 млрд. тенге. По данным ezaem.kz, рост показателя обусловлен стабильностью процентной ставки и, как следствие, возрастающим доверием населения к кредитным организациям. В этот показатель вошли только банковские займы, но, по мнению специалистов, в 2017 году чаша весов может сместиться в сторону микрофинансовых организаций. На сегодняшний день МКО составляют достойную конкуренцию банковским учреждениям благодаря скорости принятия решения по сделкам. Пока остается только догадываться о суммах кредитного портфеля в 2018 году, однако эксперты утверждают: количественные показатели продолжат расти.

Еще одной позитивной тенденцией аналитики называют тот факт, что к концу прошлого месяца удельный вес просроченных платежей по беззалоговым потребительским кредитам уменьшился на 0,8% и составил 9,5%. Скорее всего, такие объемы погашений связаны с пересмотром основных параметров определения «благонадежного» заемщика, что привело к повышению качества кредитного портфеля. Как отразятся перемены в скоринге (система автоматической проверки заёмщика) на скорость принятия решение по кредитной заявке - покажет время.



Что касается валютных займов, то спрос на них продолжает непрерывно падать. По данным Нацбанка Казахстана, объем выданных валютных займов снизился до минимального уровня 2013 года и составил 62,3 млрд тенге. Статистика неутешительна: по состоянию на 1 марта 2017 года показатель упал на 65,8% по сравнению с 2016 годом. Специалисты объясняют такое проседание кредитного портфеля тем, что казахстанцы опасаются повторения ситуации с девальвацией тенге, поэтому объемы погашений значительно превышают объемы выдач.