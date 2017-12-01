В ЕНПФ рассказали, как будут возвращать долги от компаний-банкротов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Почему вкладчики не потеряют деньги в случае признания судами должников банкротами, объяснили в ЕНПФ в ответе на официальный запрос корреспондента МИА «Казинформ».

На 1 июня 2017 года объем проблемных активов в портфеле ЕНПФ по номинальной стоимости составил 45 млрд тенге. ЕНПФ ранее делился информацией, какие компании числятся в списке должников и как идет работа по возвращению средств. Тем не менее, у простого населения - вкладчиков ЕНПФ - порой возникают вопросы о сохранности средств. Особенно в случае признания должников банкротами.

В Фонде отметили: резервы сформированы, работа по взысканию долгов идет очень активно.

«По всем проблемным эмитентам Фондом своевременно сформированы провизии (резервы) против возможных потерь. Любые суммы задолженности, взысканные самим Фондом или погашаемые эмитентами, признаются доходом от восстановления провизий и распределяются на счета вкладчиков (получателей). Кроме того, согласно Закону РК «О пенсионном обеспечении в РК» государство гарантирует вкладчикам ЕНПФ сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения лицами пенсионного возраста», - сообщается в ответе ЕНПФ.

По данным Фонда, удовлетворение требований кредиторов в процедуре банкротства производится за счет реализации имущественной массы должника. Законом РК «О реабилитации и банкротстве» предусмотрена очередность и порядок распределения имущественной массы. Требования Фонда как кредитора по гражданско-правовым и иным обязательствам отнесены к 4-ой очереди, после требований по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота и долгов по налогам. Также в процедуре банкротства в случаях, установленных законодательством, существует возможность привлечения к субсидиарной ответственности учредителей и должностных лиц проблемных эмитентов.

«Фондом проведена большая работа по взысканию задолженности. В отношении всех должников Фондом были поданы исковые заявления о взыскании сумм задолженности в судебном порядке. В результате требования Фонда были удовлетворены, и вынесены судебные акты по взысканию задолженности в пользу Фонда. На данный момент работа по взысканию задолженности осуществляется в рамках исполнительных производств, которая находится в компетенции частных/государственных судебных исполнителей. При этом Фонд осуществляет правовое сопровождение и мониторинг исполнительных производств. Таким образом, все методы взыскания задолженности в гражданском порядке Фондом реализованы», - отвечают в ЕНПФ.

Несмотря на это, в целях проведения проверки и привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в неисполнении обязательств по пенсионным активам и доведения компаний до неплатежеспособности, Фондом были направлены обращения в правоохранительные органы в отношении 20 эмитентов. В 2017 году возбуждены уголовные дела в отношении 5 эмитентов.