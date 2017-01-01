В Эмиратах простились с погибшими в Афганистане дипломатами

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - В субботу на военный аэродром Аль Батин г.Абу-Даби приземлился самолет из Афганистана с телами четырех эмиратских дипломатов, погибших в результате теракта в провинции Кандагар, передает корреспондент «МИА Казинформ» в ОАЭ.

Взрыв в Кандагаре, произошедший в среду унес жизни 12 человек, в том числе 4 дипломатов посольства ОАЭ в Афганистане. Также было ранено 18 человек.

Сотни скорбящих эмиратцев по всей стране простились со своими соотечественниками: Абдулхамидом Султаном Аль Хаммади, Абдуллой Мохаммед Аль Кааби, Ахмедом Абдулрахманом Аль Тунайджи и Ахмедом Аль Мазруи. Захоронения по правилам шариата состоялись в тот же день в Абу-Даби, Аль-Айне, Шардже и Рас-Аль-Хайме.

В субботу заместитель Верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бен Зайед Аль Нахайян навестил в больнице пятого дипломата Мубарака Аль Сауди, пострадавшего в Кандагаре. По словам шейха Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна, «оказание гуманитарной помощи в различных горячих точках в мире является одной их активных миссий ОАЭ».

- Никакие преступные теракты не подорвут решимость народа ОАЭ продолжить распространение безопасности и мира, сказал шейх Мохаммед.