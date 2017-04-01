В электричку въехал поезд сообщением Москва - Брест

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажирский поезд и электричка столкнулись на западе Москвы после того, как машинист электрически применил экстренное торможение. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Авария произошла в районе улицы Герасима Курина. В результате столкновения с рельсов сошел один вагон электрички", - сказал собеседник агентства.



В результате инцидента пострадали четыре человека.



В то же время очевидцы утверждают, что электричка поехала задним ходом и, возможно, у нее отказали тормоза. "У электрички отказали тормоза, мы покатилась назад, я побежал по вагонам, предупреждать пассажиров, чтобы держались или бежали вперед по вагонам", - рассказал ТАСС очевидец Дмитрий. Но, по его словам, электричка слишком сильно разогналась и врезалась в поезд, который двигался следом.

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