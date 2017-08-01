В Египте назвали причину столкновения двух поездов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов, передает Ahram.

«Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже находился другой состав, что и привело к трагедии», - заявил Султан.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии, по последним данным, погибли 36 человек.

По факту произошедшего прокуратура организовала расследование.

Фото: © REUTERS / Osama Nageb