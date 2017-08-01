В Египте назвали причину столкновения двух поездов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Губернатор Александрии Мухаммед Султан заявил, что в столкновении пассажирских поездов виноват один из машинистов, передает Ahram.
«Он не заметил запрещающий сигнал семафора, когда перед ним уже находился другой состав, что и привело к трагедии», - заявил Султан.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в пригороде египетской Александрии, по последним данным, погибли 36 человек.
По факту произошедшего прокуратура организовала расследование.
Фото: © REUTERS / Osama Nageb
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