В ЕАЭС упростится регистрация объектов интеллектуальной собственности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы экономики и технического регулирования рассмотрены на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии. Утвержден Регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), установлены переходные положения по применению нефтяного техрегламента, обновлены стандарты для техрегламента на средства индивидуальной защиты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

Коллегия ЕЭК утвердила Регламент ведения единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности государств-членов Евразийского экономического союза. Документ принят в рамках реализации Договора о ЕАЭС и Таможенного кодекса Союза.

Регламент даст возможность правообладателям - владельцам товарных знаков, объектов авторского права и смежных прав - при регистрации объектов интеллектуальной собственности в едином таможенном реестре подавать в Комиссию только одно заявление. Теперь для защиты на всей таможенной территории ЕЭАС предпринимателю не надо проходить пять национальных процедур регистрации в каждом таможенном реестре государства-члена.

Это существенно упростит процедуры защиты прав, сократит финансовые и временные издержки правообладателей, связанные с пресечением нарушений их прав на внешней границе Союза.

Заложенный в документе механизм позволит таможенным органам эффективно защитить права владельцев объектов интеллектуальной собственности, в том числе пресекать ввоз и распространение на территории Союза контрафактных товаров.

В регламенте определены требования к оформлению и подаче заявлений, сроки и порядок их рассмотрения, порядок включения в единый реестр объектов интеллектуальной собственности, внесения изменений, исключения из него этих объектов, а также порядок опубликования сведений единого реестра на официальном сайте Союза.

Документ предусматривает использование современных безбумажных информационных технологий, что облегчит взаимодействие правообладателей, Комиссии и центральных таможенных органов при рассмотрении заявлений и ведении единого реестра.

Для реализации такого информационного взаимодействия Комиссия до конца года завершит работу по согласованию проектов технологических документов. В результате правообладатели смогут подавать заявления о включении объектов интеллектуальной собственности в единый реестр в электронном виде.