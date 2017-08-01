В ЕАЭС насчитали 60 препятствий на внутреннем рынке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Страны Евразийского экономического союза насчитали 60 препятствий на внутреннем рынке. Об этом сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета сообщил Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, для дальнейшего развития торговли необходимо продолжить работу по созданию безбарьерной среды на внутреннем рынке ЕАЭС. Уже имеются согласованный сторонами перечень препятствий, который состоит из более чем 60 препятствий», - пояснил Бакытжан Сагинтаев.



По его словам, в настоящее время готовятся дорожные карты по устранению этих препятствий.



«Считаю необходимым рассмотреть данные дорожные карты на следующем заседании межправсовета. Более того, надо разумно подходить к устранению препятствий во взаимной торговле, не стремиться устранять препятствия формально на бумаге, а проводить такую работу качественно и на практике. При этом необходимо соблюдать и исполнять договоренности уже предусмотренные договором в ЕАЭС», - подчеркнул Премьер-Министр Казахстана.