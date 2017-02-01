В двух регионах Казахстана из-за метели закрыли дороги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жамбылской области и ЮКО метель стала причиной закрытия автотрасс, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Комитет по ЧС МВД РК.

В Жамбылской области 03.02. с 17-00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Алматы-Ташкент» (534-593 км) для всех видов автотранспорта.

В Южно-Казахстанской области 03.02. с 17-10 закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Термез-Ташкент-Алматы» (593-632 км) для всех видов автотранспорта.