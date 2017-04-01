В двух областях закрыты трассы из-за паводка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На различных участках дорог республиканского значения Восточно-Казахстанской и Южно-Казахстанской областей сохраняются ограничения движения в связи с паводком, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казахавтодор».

Сегодня, 10 апреля, в ВКО в связи с паводковой ситуацией сохраняется ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Семей-Кайнар» км 8-166 (размыв на 27 км). Объезд данного участка осуществляется через областную автодорогу «Семей-Карауыл».

В ЮКО по той же причине действует ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» км 2217-2235 (мост на 2229 км). Размыто береговое укрепление и береговые опоры моста через реку Арыс. Объезд данного участка осуществляется через село Тамерлановка.



Кроме того, в Карагандинской области идет перелив на автодороге «Караганда-Аягуз-Бугаз» км 141 (ширина-350 м, глубина-20-25 см). Ограничений движения для автотранспорта нет.



В Акмолинской области на автодороге «Макинск-Аксу-Торгай» км. 49 идет перелив (ширина-10 м., глубина-5 см.). Ограничений нет.



На указанных участках, подвергшихся воздействию паводков, проводятся укрепительные работы, выставлены предупреждающие знаки. Организовано круглосуточное дежурство.