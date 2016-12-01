В двух областях Казахстана закрыты дороги

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об ограничении движения для автотранспорта в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».

Сегодня, 22 декабря, в Жамбылской области в 16.50 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 543-593, участок от перевала Куюк до границы ЮКО.

В Южно-Казахстанской области в 17.10 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-611, участок от границы Жамбылской области до с.Акбиик.