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В двух областях Казахстана закрыты дороги

В двух областях Казахстана закрыты дороги
22 Декабря 18:36 200

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об ограничении движения для автотранспорта в Жамбылской и Южно-Казахстанской областях сообщает пресс-служба РГП «Казахавтодор».

Сегодня, 22 декабря, в Жамбылской области в 16.50 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 543-593, участок от перевала Куюк до границы ЮКО.

В Южно-Казахстанской области в 17.10 в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Алматы-Ташкент-Термез» км. 593-611, участок от  границы Жамбылской области до с.Акбиик.

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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