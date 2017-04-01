В Душанбе приземлился первый за 25 лет регулярный авиаборт из Ташкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Регулярный рейс по маршруту Ташкент-Душанбе был осуществлен во вторник впервые за четверть века. Самолет, на борту которого находилось 29 пассажиров, приземлился в международном аэропорту столицы Таджикистана в 08:05 по местному времени, передает ТАСС.

Рейс осуществила узбекская авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» («Узбекские авиалинии»). «Мы будем летать в Душанбе дважды в неделю, по вторникам и субботам, на 150-местных среднемагистральных самолетах А320», - сообщила руководитель пресс-службы авиакомпании Феруза Курбанова. По ее словам, экипажи, которые будут выполнять рейсы на этом направлении, прошли дополнительную подготовку в связи с тем, что международный аэропорт таджикской столицы расположен в горах. Сегодняшний рейс выполнил экипаж под командованием пилота Валерия Аргова.

Первый после 25-летнего перерыва полет из Ташкента в Душанбе должен был состояться еще 4 апреля, однако его отложили в связи с «недостаточной загрузкой борта». Как сообщила Феруза Курбанова, обратным рейсом в узбекскую столицу было доставлено 16 пассажиров. Однако, подчеркнула пресс-секретарь, ожидается, что загрузка лайнеров уже в ближайшее время существенно увеличится.

Авиасообщение между Ташкентом и Душанбе было прервано в 1992 году после начала в Таджикистане гражданской войны, которая стала также причиной введения визового режима между соседними республиками. Протокол о возобновлении регулярных рейсов был подписан в ноябре 2016 года, а соответствующее межправительственное соглашение должно быть согласовано в ближайшие дни. С таджикской стороны полеты в Узбекистан будет совершать авиакомпания «Сомон эйр», чье представительство в Ташкенте уже начало продажу билетов на рейсы. 10 февраля она осуществила технический рейс из Душанбе в Ташкент.