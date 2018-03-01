В допинг-пробе Канело перед боем с Головкиным нашли запрещенный препарат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В понедельник промоутерская компания Канело Golden Boy Promotions опубликовала заявление, в котором признала тот факт, что пробы боксера, взятые в преддверии поединка с Геннадием Головкиным, назначенным на 5 мая, дали положительный результат на Кленбутерол. Официальное заявление компании опубликовано в Forbes, передает МИА «Казинформ».

По заявлениям Golden Boy Promotions, в пробах спортсмена были обнаружены лишь «следы» препарата, что, как утверждается, могло быть вызвано употреблением им мяса животных, для выращивания которых использовался Кленбутерол.

Кленбутерол запрещенный селективный β2-адреностимулятор, ранее, до того, как была установлена токсичность его метаболитов, применявшийся для выращивания скота. Препарат может быть использован как мощное средство для быстрого сброса жира, при сохранении мышечной массы, и не лишен побочных эффектов.

Стоит отметить, что за последние несколько лет, пробы еще нескольких мексиканских спортсменов давали положительный результат на Кленбутерол.

По словам руководителя лаборатории, аккредитованной WADA для проведения анализа проб спортсменов, Даниэля Эйхнера, данные значения препарата находятся в пределах того, что могло быть вызвано употреблением мяса содержащего Кленбутерол.

Также сообщается, что Альварес и его команда продолжат тренировки в США. Канело также заявил, что готов пройти дополнительные исследования в преддверии реванша.

Напомним, первый поединок Головкина и Альвареса в сентябре прошлого года завершился спорной ничьей. Реванш состоится 5 мая в Лас-Вегасе.

фото: mmamania.com