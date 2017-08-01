В домах усть-каменогорцев устанавливают автоматизированные счетчики учета электроэнергии

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Энергетики ВК РЭК внедряют автоматизированную систему учета электроэнергии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К сегодняшнему дню специалисты компании установили в крупных населенных пунктах региона около 74 тысяч приборов автоучета. В этом году к системе дистанционной передачи показаний с индивидуальных приборов учета на центральный пульт Восточно-Казахстанская региональная компания (ВК РЭК) должна установить и подключить еще 10 371 абонента по Усть-Каменогорску», - сообщили в энергокомпании.

Вместо обычных счетчиков абонентам устанавливают так называемые приборы АСКУЭ - автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии, пояснил ведущий специалист группы по связям с общественностью ВК РЭК Алексей Проскуряков.

«Таким образом, будет упрощен процесс снятия показаний, что очень удобно и компании, и потребителю, так как гарантирует своевременное выставление счетов и отсутствие ошибок при начислении. Счетчики, применяемые в рамках этого проекта, имеют более высокий класс точности в сравнении с большинством приборов учета, все они прошли государственную проверку, что исключает их неисправность», -говорит А.Проскуряков. Тем не менее, во избежание каких-либо недоразумений, в первый месяц после установки новой системы учета контролеры регулярно проверяют работу счетчиков, обходя абонентов.

Все затраты по внедрению АСКУЭ компания проводит за свой счет. Эта система внедряется в рамках утвержденной инвестиционной программы.

Необходимость применения подобной системы диктует интенсивное развитие современной энергетики, отмечают в компании.