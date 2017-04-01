В день космонавтики на Байконуре покажут фильм «Время первых»  

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - В праздничное утро 12 апреля жители и гости космического комплекса «Байконур» пришли в городской сквер Юрия Гагарина, чтобы возложить цветы к памятнику первому космонавту мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди участников торжественного митинга на Байконуре были легендарные российские космонавты, представители Центра подготовки космонавтов Юрий Маленченко и Павел Виноградов.

Главным поздравлением в день космонавтики стало творчество молодежи Байконура. У памятника Гагарину прозвучала литературно-музыкальная композиция «Жить будем с именем твоим», подготовленная коллективом городского центра детского и юношеского творчества, которая не оставила никого равнодушным. Затем воспитанники Международной космической школы в честь первых покорителей космоса запустили в небо Байконура модели ракет собственной сборки.



В день полета первого человека Земли байконурцы выражают дань памяти и уважения основоположнику советской пилотируемой космонавтики Сергею Королеву.



Глава администрации города Байконур Анатолий Петренко через городскую газету обратился ко всем байконурцам с поздравлением, в котором выразил признательность специалистам космической отрасли России за надежную работу на космодроме, адресовал слова благодарности жителям города за преданность Байконуру.



В течение всего праздничного дня в киноконцертном зале «Сатурн» будет организован бесплатный показ героико-исторического фильма «Время первых». «Чтобы все желающие могли посмотреть этот фильм, будет проведено три сеанса», - отметили в пресс-службе городской администрации.



Сегодня на Байконуре рабочий, но праздничный день. Торжественное собрание и концертная программа в честь главного праздника Байконура состоятся вечером в городском Дворце культуры.







