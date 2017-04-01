В Далласе хакеры взломали аварийные сирены

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Далласе (штат Техас) неизвестные хакеры включили все аварийные сирены города в выходные дни, сообщает The Verge.

В 23:40 по местному времени в Далласе заработали одновременно 156 сирен, которые предназначены для оповещения об экстренных ситуациях. Отключить сирены городскому управлению по чрезвычайным ситуациям удалось только в 1:20, и для этого пришлось временно деактивировать всю систему.

«Это ещё один серьезный признак того, что мы должны модернизировать и лучше защищать технологическую инфраструктуру нашего города», - сказал мэр Далласа Майк Ролингс.

По словам главы управления по чрезвычайным сиуация Рокки Ваза, cпециалисты уже нашли уязвимость, через которую хакеры, вероятно, смогли установить контроль над сиренами. По предварительным данным, хакеры в момент атаки находились в черте Далласа. Другие подробности власти пока не сообщают.