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В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
12 Августа 2017 18:00 369

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП "Казгидромет".

Сутки 13 августа местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 

Днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра 18 м/с. В Актобе ночью 13 августа ожидается гроза.

Сутки 13 августа в Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер ночью местами, днем порывы 15-20 м/с.

 

 

Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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