АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает РГП "Казгидромет".

Сутки 13 августа местами по Южно-Казахстанской области сохраняется усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, юго-восточный ветер с переходом на северо-восточный 15-20 м/с.



В Актюбинской области местами ожидается гроза, при грозе порывы ветра 18 м/с. В Актобе ночью 13 августа ожидается гроза.



Сутки 13 августа в Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, ветер ночью местами, днем порывы 15-20 м/с.