В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть погибшие
7 Марта 2018 16:59 537
Поделиться:
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«По предварительной информации, есть погибшие - до 8 человек. Эти данные уточняются», - сказал источник.
Он добавил, что, предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.
По уточненным данным, ЧП произошло в Итум-Калинском районе республики. Обстоятельства аварии выясняются.
фото:thedatapost.com
Ключевые слова: Россия, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Пожар в Almaty Towers: адвокат Туякова просит суд изменить статью обвинения
- Самолет «Эйр Астаны» вернулся в аэропорт Дубая после вылета
- Ветер сорвал кровлю больницы в Карагандинской области
- Застрявших на трассе людей эвакуировали в Костанайской области
- В пожаре в пригороде Павлодара погибла женщина
- В Bek Air объяснили причины «аварийной» посадки самолета
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Касымова Эльмира
954-047