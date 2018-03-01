В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть погибшие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительной информации, есть погибшие - до 8 человек. Эти данные уточняются», - сказал источник.

Он добавил, что, предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.

По уточненным данным, ЧП произошло в Итум-Калинском районе республики. Обстоятельства аварии выясняются.



фото:thedatapost.com