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В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть погибшие

7 Марта 2018 16:59 537
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В Чечне потерпел крушение вертолет Ми-8, есть погибшие

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вертолет Ми-8 потерпел крушение в Чечне, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«По предварительной информации, есть погибшие - до 8 человек. Эти данные уточняются», - сказал источник.

Он добавил, что, предположительно, вертолет принадлежит пограничной службе.

По уточненным данным, ЧП произошло в Итум-Калинском районе республики. Обстоятельства аварии выясняются.

фото:thedatapost.com

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Ключевые слова: Россия, Происшествия,
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