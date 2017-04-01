В Будапеште обсудили статью Главы государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Посольстве РК в Венгрии состоялось обсуждение программной статьи Президента РК Нурсултана Назарбаева «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», в которой приняли участие казахстанские студенты и представители диаспоры.

Как сообщили в пресс-службе дипломатического ведомства, собравшимся были разъяснены основные цели и задачи указанного документа. Участники мероприятия с воодушевлением восприняли идеи модернизации сознания, став свидетелями нового веяния в отечественной истории, назвав их поистине революционными. Было отмечено, что статья Президента содержит ряд конкретных мер, в виде актуальных на сегодняшний день общественно-политических и культурно-нравственных проектов, которые нацелены на реальное воплощение идей, сформулированных автором.

Инициаторами встречи выступили казахстанские студенты, обучающиеся в Венгрии. Находясь в тесном контакте с Посольством, они принимают активное участие в организуемых диппредставительством мероприятиях, регулярно обращаются за консультациями и практической помощью.

По словам студентов, их наибольший интерес вызвали провозглашенные Лидером нации культ знаний и курс на повышение всеобщей конкурентоспособности. «Мы уверены, что полученные нами в зарубежных университетах знания будут актуальны и надеемся применить их на благо своей страны», - заявил студент Серик Керимкулов.

Представители диаспоры в свою очередь высказали заинтересованность в переводе казахского алфавита на латиницу. Поскольку все эти годы незнакомые с кириллическим алфавитом соотечественники не имели возможность приобщиться к литературе на родном языке.

Также со студентами были обсуждены вопросы углубления сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.