В британской тюрьме произошел массовый бунт
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 60 заключенных тюрьмы на острове Шеппи у северного побережья графства Кент захватили крыло местного исправительного учреждения.
Ассоциация тюремных надзирателей охарактеризовала случившееся как беспорядки, заявив при этом, что затрудняется оценить их масштаб, сообщает Би-Би-Си.
Ассоциация не привела никаких подробностей за исключением того, что заключенные развели в захваченном крыле костры.
Таким образом, ни информации о причинах беспорядков, ни информации о требованиях заключенных пока нет.
Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся чуть более тысячи заключенных.
Как правило, в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.
Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспекции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.
На прошлой неделе массовые беспорядки произошли в бирмингемской тюрьме. Тогда на их подавление ушло 12 часов.
Фото: GETTY IMAGES
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