В британской тюрьме произошел массовый бунт

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 60 заключенных тюрьмы на острове Шеппи у северного побережья графства Кент захватили крыло местного исправительного учреждения.

Ассоциация тюремных надзирателей охарактеризовала случившееся как беспорядки, заявив при этом, что затрудняется оценить их масштаб, сообщает Би-Би-Си.

Ассоциация не привела никаких подробностей за исключением того, что заключенные развели в захваченном крыле костры.

Таким образом, ни информации о причинах беспорядков, ни информации о требованиях заключенных пока нет.

Всего тюрьма состоит из восьми крыльев, в которых содержатся чуть более тысячи заключенных.

Как правило, в тюрьму на острове Шеппи отправляют преступников, приговоренных к четырем годам лишения свободы и более.

Эта тюрьма еще летом получила неудовлетворительную оценку от тюремной инспекции. Инспекторы отмечали высокий уровень насилия в тюрьме и утверждали, что две трети заключенных не чувствуют себя там в безопасности.

На прошлой неделе массовые беспорядки произошли в бирмингемской тюрьме. Тогда на их подавление ушло 12 часов.

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