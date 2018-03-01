В Бишкеке концерт «Мои друзья - моё богатство» посвятили 25-летию ТЮРКСОЙ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Кыргызстана Бишкеке состоялся концерт «Мои друзья - моё богатство», посвящённый 25-летию Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), передает МИА «Казинформ».





В концерте, организованном ТЮРКСОЙ, приняли участие более семидесяти артистов из разных уголков тюркского мира.

На концерте, состоявшемся в Кыргызской государственной консерватории имени К. Молдобасанова, присутствовали заместитель премьер-министра Кыргызстана Чолпон Султанбекова, ректор Кыргызской государственной консерватории профессор Муратбек Бегалиев, руководители и представители различных институтов и организаций, художественная общественность, приглашенные гости.





Выступая на открытии концерта, вице-премьер Чолпон Султанбекова передала поздравительное послание Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова и выразила слова благодарности ТЮРКСОЙ за вклад в сохранение и развитие культуры и искусства тюркского мира. Чолпон Султанбекова подчеркнула, что ТЮРКСОЙ ведет плодотворную деятельность по популяризации кыргызской культуры во всем мире, и с этой целью за четвертьвековой период существования Международной организации ею проведены многочисленные мероприятия.

Ректор Муратбек Бегалиев, в свою очередь, подчеркнул, что тесное сотрудничество с ТЮРКСОЙ позволило консерватории участвовать во многих международных проектах и внести свою лепту в представление тюркской музыкальной культуры в мире. М. Бегалиев также сказал, что за прошедшие 25 лет ТЮРКСОЙ добилась больших успехов, и пожелал Международной организации тюркской культуры дальнейших высоких достижений.





Генеральный секретарь Дюсен Касеинов обратился к собравшимся с приветственным словом, в котором заверил в том, что ТЮРКСОЙ будет и в дальнейшем прилагать все усилия к сохранению богатейшего наследия тюркского мира, к трансляции грядущим поколениям уникальной культуры и искусства тюркских народов. 25-я годовщина ТЮРКСОЙ будет отмечена в тюркских странах мероприятиями, которые вновь порадуют всех поклонников искусства, заверил Д.К.Касеинов.

В исполнении Симфонического оркестра Бишкека, основанного профессором Муратбеком Бегалиевым, прозвучали произведения классического репертуара, а также сочинения композиторов тюркского мира. Концерт начался с «Праздничной увертюры» М. Бегалиева, затем в исполнении молодых талантов тюркского мира из Молодежного камерного оркестра ТЮРКСОЙ - скрипача Арслана Сайфи (Республика Татарстан, Россия), Талантбека Молдоканова и Мирлана Уланбек уулу из Кыргызстана, Бехрама Долиева (Туркменистан) - прозвучал концерт Антонио Вивальди. В исполнении профессора Дюсена Касеинова и профессора Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского, известного российского скрипача Сергея Кравченко прозвучал «Концерт для двух скрипок» И.-С. Баха.





В программе концерта также прозвучали сцены из опер Узеира Гаджибекова «Кёроглу» и Мукана Тулебаева «Биржан и Сара», популярные произведения музыки тюркского мира в исполнении известных солистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Башкортостана (РФ) и Татарстана (РФ).

Оркестром дирижировали маэстро Анвар Акбаров и Канат Ахметов (Казахстан), Бакыт Тулегенов и Рахат Османалиев (Кыргызстан), Ровшан Непесов (Туркменистан), солировали известные певцы и исполнители Ильхам Назаров (Азербайджан), Жупар Габдуллина (Казахстан), Бактыбек Ыбыкеев, Эльнура Самарбекова, Саламат Садыкова (Кыргызстан), Серкан Коджадере (Турция), Носир Юсупов и Феруза Юсупова (Узбекистан), Рамиль Гайзуллин (Башкортостан (РФ).

Незабываемый праздник искусств «Мои друзья - моё богатство», который надолго останется в памяти бишкекцев, завершила известная композиция Клода Франсуа «My way», которую исполнил соло на скрипке Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов.