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В Бельгии автомобиль протаранил толпу отдыхающих на вечеринке

В Бельгии автомобиль протаранил толпу отдыхающих на вечеринке
20 Августа 2017 20:23 198

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В бельгийском Ассенуа водитель автомобиля совершил намеренный наезд на отдыхающих на вечеринке людей, передает Gazeta.ru со ссылкой на Lavenir.

В результате инцидента пострадали четыре человека, один из них тяжело ранен.

Отмечается, что инцидент произошел около половины четвертого по местному времени, водитель автомобиля совершил умышленный наезд.

Подозреваемые в преступлении были задержаны, по факту инцидента идет проверка.

 

Ключевые слова: Евросоюз,
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