В Бельгии автомобиль протаранил толпу отдыхающих на вечеринке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В бельгийском Ассенуа водитель автомобиля совершил намеренный наезд на отдыхающих на вечеринке людей, передает Gazeta.ru со ссылкой на Lavenir.

В результате инцидента пострадали четыре человека, один из них тяжело ранен.

Отмечается, что инцидент произошел около половины четвертого по местному времени, водитель автомобиля совершил умышленный наезд.

Подозреваемые в преступлении были задержаны, по факту инцидента идет проверка.