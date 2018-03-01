В Бангкоке 19 апреля стартует чемпионат Азии по боксу среди молодежи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ровно через месяц, 19 апреля, в Бангкоке стартует чемпионат Азии по боксу среди молодежи. О предстоящих соревнованиях рассказал вице-президент Международной ассоциации любительского бокса (АИБА), президент Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев.

- Важная особенность этого континентального первенства в том, что это будет квалификационный чемпионат. Наши юноши и девушки будут проходить отбор на летние юношеские Олимпийские игры 2018 года и чемпионат мира в Венгрии. Конечно же, для любого атлета, посвятившего себя спорту высших достижений, самая главная цель - это участие и победа на Олимпийских играх. Пусть это и будет немного пафосно, но это красивый венец спортивной карьеры.

- А участие на Олимпийских играх в 17-18 лет, хоть это и юношеские игры, не менее почетно?

- Безусловно, я бы еще отметил, что нынешнее поколение спортсменов очень счастливое. Мы в свое время не могли и мечтать о своих молодежных играх. Необходимо было «пахать» до взрослой Олимпиады. У современных молодых боксеров есть уникальный шанс стать победителями в этой Олимпиаде, дальше успешно продолжить карьеру и уже стремиться попасть на Игры во взрослой категории. Нынешние юношеские Олимпийские игры являются третьими, начиная с 2010 года, и, как показывает жизнь, данное начинание Международного Олимпийского комитета нашло свое достойное место в системе международных стартов», - заключил Серик Конакбаев.

Напомним, чемпионат Азии по боксу среди молодежи пройдет в Тайланде с 19 по 28 апреля 2018 года; летние юношеские Олимпийские игры - с 6 по 18 октября в Аргентине.