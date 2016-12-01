В Баку с участием Нигматулина будет открыт офис ТюркПА

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Парламентская делегация Казахстана во главе с председателем Мажилиса Нурланом Нигматулиным принимает участие в мероприятиях Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных стран (ТюркПА), проходящий в столице Азербайджана в Баку, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из основных событий встречи парламентариев, является открытие нового офиса этой организации, которая была создана по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

В рамках визита глава казахстанской делегации провел двусторонние встречи со спикерами парламентов Азербайджана, Кыргызстана и Турции.

Встречу с главой Великого национального собрания Турции Исмаилом Кахраманом Нурлан Нигматулин начал с выражения соболезнования семьям погибших в результате терактов в городах Стамбул и Кайсери.

Он отметил высокий уровень отношений между странами в новых исторических условиях. И подчеркнул важность государственного визита Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в 2015 году, а также визит Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Турцию в апреле и августе 2016 года.

«Турция с большим достоинством смогла выйти из трудного положения после попытки военного переворота 15 июля этого года. В этот период ваш народ в очередной раз доказал всему миру, что Турция является демократическим государством. И здесь нужно подчеркнуть, что после случившегося с первым официальным визитом в Турецкую Республику прибыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев», - сказал Спикер Мажилиса Казахстана.

В свою очередь, И.Кахраман высоко оценил результаты председательства нашей страны в ТюркПА в этом году, а также отметил перспективность диалоговой площадки парламентариев в условиях вызовов современности.

Кроме того, были затронуты вопросы проведения переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в Астане, Спикер парламента Турции отметил, что сегодня Астана играет важную миротворческую роль, которую успешно выполняла и ранее.

«И в этом велика заслуга Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Поэтому я считаю очень правильным решением, что в качестве диалоговой площадки выбрана именно Астана», - отметил он.

В завершение встречи Нигматулин пригласил своего турецкого коллегу посетить нашу страну с официальным визитом.

В ходе бесед со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым и председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана Чыныбаем Турсунбековым он обсудил вопросы взаимодействия в рамках Ассамблеи, а также активизации межпарламентского диалога в целом.

Также отмечено, что тесное сотрудничество и взаимная поддержка соответствует духу стратегического партнерства между странами.

По мнению собеседников, углубление межпарламентского взаимодействия будет способствовать реализации договоренностей глав государств в различных сферах партнерства.

Глава казахстанской делегации выразил уверенность, что страны-члены ТюркПА продолжат плодотворную работу под председательством Кыргызстана, которое страна примет от Казахстана в следующем году.