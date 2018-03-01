В Баку презентовали книгу Нурсултана Назарбаева «Эра Независимости»

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Баку Посольство Казахстана в Азербайджане презентовало книгу Президента Н. Назарбаева «Эра Независимости». Об этом сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в АР.

В мероприятии приняли участие члены Клуба друзей Казахстана, актив Республиканского общества дружбы «Азербайджан - Казахстан» имени Г.Алиева, представители общественно-политических, научно-культурных кругов Азербайджана и средств массовой информации.

В ходе своего выступления посол Казахстана Бейбит Исабаев ознакомил присутствующих с основным содержанием книги, отметив, что в ней подробно рассказывается о 33 главных результатах, достигнутых Казахстаном за годы независимости.





Он подчеркнул, что в книге важнейшее внимание уделено характеристике этапов строительства нового Казахстана, анализу внутренней логики и механизмов принятия решений в ответ на сложнейшие внутренние и внешние вызовы первых десятилетий независимости.

Дипломат акцентировал внимание участников на раздел книги, посвященный взаимодействию Казахстана со странами Тюркского мира и двусторонним отношениям с Азербайджаном, подчеркнув, что основой для братского сотрудничества стало языковое и конфессиональное родство, а также схожесть историко-культурного наследия.





Гости мероприятия высоко оценили роль книги «Эра независимости» в современной политологии.

Президент республиканского общества дружбы «Азербайджан - Казахстан» имени Г.Алиева, профессор Эльдар Гюнайдын отметил, что труд Президента Казахстана должен стать «настольной книгой» для всех, кому небезразлична судьба независимого Казахстана. Кроме того, подчеркнул, что в книге дана четкая оценка прошлому, настоящему и представлена концепция развития страны на ближайшие 50 лет.

В свою очередь член Клуба друзей Казахстана, президент Всемирного конгресса Тюркских народов Яхья Алиев отметил важнейшую роль Ассамблеи народа Казахстана в консолидации дружбы и единства всех народов, проживающих в Казахстане, а также добавил, что межэтническое согласие в Казахстане является приоритетом и личной заслугой Лидера Казахстана.

По мнению профессора Бакинского славянского университета Низами Мамедова - Тагисоя, книга Президента Казахстана фактически стала фундаментальными исходными пунктами для тюркских народов.

В рамках мероприятия посол Казахстана разъяснил также основные задачи, поставленные Главой Казахстана в своем Послании «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» и с основными тезисами Обращения к народу «Пять социальных инициатив Президента».