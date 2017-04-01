В Азербайджане временно приостановлена выдача миграционных карт иностранцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане временно приостановлена выдача миграционных карт - документа с информацией об иностранцах и лицах без гражданства, приезжающих в Азербайджан без визы, сообщает Trend.

Об этом на заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству рассказал глава комитета Али Гусейнли.Он отметил, что в связи с применением этого порядка Служба миграции и Госпогранслужба попросили предоставить им время: «Учитывая важность вопроса, внесение соответствующих изменений в Миграционный кодекс временно приостановлено. Однако мы обязательно вернемся к этому вопросу».

В соответствии с предложенными в Миграционный кодекс изменениями, иностранцы и лица без гражданства, прибывающие в Азербайджан без визы, должны заполнять миграционную карту и, проходя через пропускные пункты на государственной границе Азербайджана, должны представлять ее вместе с паспортом и другими документами для пересечения границы. Для некоторых иностранцев не требуется заполнение миграционной карты.

Этими иностранцами являются сотрудники диппредставительств и консульств зарубежных стран, функционирующих в Азербайджане, представительств международных организаций, лица, входящие в состав административно-технической службы, и члены их семьи, а также лица, прибывающие в Азербайджан с диппмиссией, или имеющие дипломатические паспорта, иностранцы и лица без гражданства, получившие разрешение на временной или постоянное проживание в Азербайджане.

Миграционная карта выдается иностранцам и лицам без гражданства соответствующим органом исполнительной власти или представителями компаний, оказывающих транспортные услуги бесплатно.

Миграционная карта заполняется иностранцами и лицами без гражданства в транспортном средстве, на котором он прибывает в страну (самолет, судно, автобус, поезд), и непосредственно на пропускном пункте государственной погранслужбы, если они приезжают на личном транспорте или пересекают границу пешком.