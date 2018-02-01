В Азербайджане подготовка к Наурызу начинается за месяц до праздника

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджане подготовка к празднику Наурыз начинается за месяц до самой праздничной даты. До самого наступления Наурыза жители страны традиционно отмечают четыре чершенбе (предпраздничных вторника), которые считаются особо праздничными.

Они называются - су чершенбеси (вторник на воде), одлу чершенбе (вторник на огне), торпаг чершенбеси (вторник на земле) и ахыр чершенбе (последний вторник), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий.

В 2018 году 27 февраля начнут праздновать «Су чершенбеси», а последний чершенбе придется на день весеннего равноденствия.

Пробуждение этих элементов природы предвещает приход нового светлого дня - Наурыз, начала возрождения и полного оживления земли.

По народным поверьям, в су чершенбеси обновлялась вода, и все стоячие воды приходили в движение. В одлу чершенбе обновлялся огонь, в торпаг чершенбеси земля. В ахыр чершенбе ветер раскрывал почки деревьев, и, по народным приметам, наступала весна, считалось, что вселенная состоит из четырех элементов - воды, воздуха, огня и земли.

В этот день еще раз подчеркивается священная сущность воды. В народе су чершенбеси также называется «первый вторник», «прекрасный вторник», «водный Наурыз», «цветочный вторник».

Согласно народным поверьям, в этот день нужно провести уборку в доме с использованием воды, сходить на ближайший водоем за водой, а также ей умываться. Также принято прыгать через ручьи, что символизирует избавление от прошлогодних грехов. Этой традиции до сих пор следуют в Азербайджане.

В связи с приближением су чершенбеси, стоячая вода приходит в движение. Снег на склонах гор начинает таять, талые воды стекают вниз к рекам. В этот день также предпочтение отдается мучным блюдам, а также на стол ставятся сухофрукты.

Также начинают сажать сямяни - проращивать пшеницу, зеленые побеги которой являются одним из главных атрибутов праздника.



Фото: Праздник "Ахыр чершенбе" в Баку/ www.trend.az