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В Атырауской области спасли провалившихся под лед 4 детей

17 Марта 2018 00:07 792
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В Атырауской области спасли провалившихся под лед 4 детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области спасли 4 детей, провалившихся под лед, передает МИА «Казинформ». 

«16 марта 2018 года поступил вызов о том, что в реке Шора Курмангазинского района провалились под лед 4 детей. Трагедия произошла из-за детской шалости на льду. Школьники (3 мальчика и 1 девочка) переходили на другой берег, играли, бегали по льду, и вдруг лед резко треснул, и один из детей провалился, а затем и другие», - говорится в сообщении Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда ВКонтакте.

Благодаря оперативным действиям спасателей Курмангазинского района Западного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда и ОЧС Курмангазинского района дети были спасены. Ребята были сильно напуганы. Спасатели успокоили их и оказали им первую помощь.

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Ключевые слова: Происшествия, Атырауская область,
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