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В Атырауской области расторгается каждый третий брак

В Атырауской области расторгается каждый третий брак
28 Декабря 2016 01:34 163

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области расторгается каждый третий брак, сообщил в ходе заседания областной сессии Ассамблеи народа Казахстана аким региона Нурлан Ногаев.    

«В  Атырауской области в 2014 году было зарегистрировано 5543 брака, из которых  1611 распались. В прошлом  году официально  было создано 5098 новых, а расторгли брак 1504. Получается,  каждый третий брак в области  был расторгнут. К чему это ведет?  К проблемам неполных семей, к их социальной незащищенности, увеличивается число сложных подростковМы должны понять, что все явления, которые происходят в нашем обществе, они взаимосвязаны. Нельзя рассматривать какой-то вопрос отдельно. И в этом мы должны использовать весь потенциал Ассамблеи народа Казахстана и его структурных подразделений. В частности, потенциал совета матерей», - сказал  Нурлан Ногаев, обращаясь к членам Ассамблеи.  

Руководитель региона сообщил, что исполнительные власти выделят средства на работу с молодыми семьями, будут привлекать к психологов, экспертов, задействуют ветеранов.

 

 

Автор: А. Соколов
Ключевые слова: АНК, Атырауская область,
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