АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области расторгается каждый третий брак, сообщил в ходе заседания областной сессии Ассамблеи народа Казахстана аким региона Нурлан Ногаев.

«В Атырауской области в 2014 году было зарегистрировано 5543 брака, из которых 1611 распались. В прошлом году официально было создано 5098 новых, а расторгли брак 1504. Получается, каждый третий брак в области был расторгнут. К чему это ведет? К проблемам неполных семей, к их социальной незащищенности, увеличивается число сложных подростков. Мы должны понять, что все явления, которые происходят в нашем обществе, они взаимосвязаны. Нельзя рассматривать какой-то вопрос отдельно. И в этом мы должны использовать весь потенциал Ассамблеи народа Казахстана и его структурных подразделений. В частности, потенциал совета матерей», - сказал Нурлан Ногаев, обращаясь к членам Ассамблеи.

Руководитель региона сообщил, что исполнительные власти выделят средства на работу с молодыми семьями, будут привлекать к психологов, экспертов, задействуют ветеранов.