В Атырауской области построят седьмой мост через реку Урал 

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области построят седьмой мост через Урал. Он соединит берега реки в 60 километрах от областного центра поблизости от районного центра Махамбет, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы ведутся по Государственной программе «Нурлы жол» в рамках развития транзитных грузоперевозок в Казахстане. В эксплуатацию мост планируется сдать в 2018 году. Это будет седьмой по счету мост, соединяющий берега реки Урал. Он позволит облегчить трафик и грузоперевозки сразу в двух загруженных направлениях - «Актобе -Атырау - Астрахань» и «Атырау - Уральск». Сейчас все транспортное сообщение осуществляется через мост в областном центре. С введением в строй нового объекта почти на сотню километров сократится протяженность пути, к тому же город избавится от пробок и части вредных автомобильных выхлопов.





Значительно выиграют и жители прибрежных районов - им будет легче и быстрее добираться до областного центра и обратно. Это, в свою очередь, положительно отразится на развитии малого и среднего бизнеса.

«В планах - построить рядом с мостом логистический центр второго типа. Также на другом берегу будет автозаправочная станция, так как сельские предприниматели очень заинтересованы в этом», - говорит заместитель акима Махамбетского района Улыкбек Тналиев.

На сегодняшний день строительство махамбетского моста завершено на 70 процентов. Все материалы, используемые на стройке, казахстанского производства. К мосту проложена дорога, установлено 14 основных опорных колонн. Для оперативности на строительной площадке работает мобильный бетонный завод.





«В данный момент мы работаем на русловых опорах, на русловых пролетах. У нас 12 опор на этом мосту. Натяжка тросов сделана. Сейчас начинаем передвигать скользящую опалубку, которая имеет вес в 64 тонны. Это займет где-то 15-17 дней», - рассказал представитель подрядной компании, ведущей строительство, Парвиз Ахмедов.

Особенность нового моста в том, что он полностью собран из железобетонных конструкций. Длина самого большого крыла достигает 120 метров. Ширина двухполосной проезжей части - 10 метров. Предусмотрены и пешеходные дорожки.



«Длина этого моста составляет 860 метров. Длина мостового перехода всего с учетом автомобильных подходов будет составлять 8,5 км. Грузоподъемность мостового перехода - 120-180 тонн. Именно такой груз может находиться на мосту»,- пояснил инженер проекта Жасулан Ташкенбаев.

В прошлом году в рамках программы «Нұрлы жол» в Атырау началось также строительство трассы «Актобе-Атырау-Астрахань». Эта автомагистраль, когда работы завершатся, позволит увеличить грузоперевозки не только между Казахстаном и Россией, но и активизирует международное транзитное сообщение. Что положительно повлияет и на развитие приграничного экономического сотрудничества.