В Атырау 2 тысячи земельных участков выдадут под ИЖС

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау желающие построить дом получат 2 тыс. земельных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всего в этом году планируктся выделить более 2 тыс. участков, расположенных в районах индивидуального строительства «Жанаталап», «Водников-3», «Дамба», «Кайнар» и «Кок арна». Ко всем этим участкам подведены коммуникации. Выдача участков будет вестись в соответствии с очередностью», - сообщили в пресс-службе акимата города Атырау.

О том, кто может рассчитывать на земельный участок, акимат проинформировал горожан в социальных сетях.

«С 2015 года производится отвод земельных участков под индивидуальное жилищное строительство для граждан, подавших заявление и состоящих в очереди с 1999 по 2003 годы включительно (1999, 2000, 2001, 2002, 2003 годы). Наряду с вышеуказанными годами планируется рассмотрение заявлений граждан, подавших их в 2004 году. В этой связи граждан, подавших заявление в 2004 году, просим обратиться с 17 апреля текущего года в отдел земельных отношений города Атырау по адресу: ул. К.Сатпаева, дом №13, окно №3», - говорится в сообщении городского акимата.