В Астане запустили электронную систему выдачи направлений в детсады

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Электронную систему выдачи направлений запустили во всех государственных детских садах Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

Отмечается, что в настоящее время в Астане функционирует 261 дошкольное учреждение различного типа с контингентом - 48 154 детей. На 1 января 2017 года в очереди на получение мест в дошкольные учреждения числилось 33 240 детей от 3-х до 6-ти лет.

Ежедневно в очередь становится более ста детей. Количество детей дошкольного возраста значительно увеличивается за счет роста рождаемости и миграции. К примеру, в сравнении с 2010 годом контингент детей дошкольного возраста вырос в 7 раз.



В Астане на портале www.e.astana.kz реализована возможность не только подачи заявления и просмотра очереди, но и автоматической выдачи направлений.



С 10 апреля направления во все государственные детские сады будут выдаваться в электронном виде. Заявители, дети которых рождены в 2015 году, имеют возможность получить направление с 10 апреля, 2014 года - с 12 апреля, 2013-го - с 18 апреля, 2012 года - с 21 апреля, 2011-го - с 25 апреля.



Для каждого года рождения срок ожидания выдачи направлений составляет 15 рабочих дней с момента отправки уведомления пользователям, так как у родителей могут возникнуть затруднения в получении электронных услуг, а именно: проблемы с Интернетом, установкой программы NCLayer, отсутствие их электронной цифровой подписи и актуальных контактных данных в личном кабинете и т.д.



Направление, полученное родителями (как и в предыдущие годы) согласно стандарту должно быть предоставлено в дошкольную организацию в течение 5 дней со дня его выдачи.



В этом году в государственных детских садах Астаны освобождается 6310 мест. Если быть точнее, то в них попадут 1240 детей 2015 года рождения (всё - строго в порядке очереди), 2233 детей 2014 г.р., 1340 детей 2013 г.р., 1111 детей 2012 г.р., 386 детей 2011 г.р.

Сообщается, что создана Служба поддержки (47-28-20 и 46-67-56), куда родители могут обращаться при возникновении вопросов. При затруднении в прохождении регистрации в подсистеме необходимо обратиться в рабочую группу, которая расположена на базе школы N61, график работы - с понедельника по пятницу с 10.00 до 18:00 часов. Важно отметить, что те граждане, которые по тем или иным причинам не могут зарегистрироваться в системе, могут сделать это, придя в 61-ю школу (по ул. Карталинская). Вся необходимая поддержка будет оказана специалистами на месте. Необходимо при этом иметь при себе ЭЦП.



Если очередь в государственный детский сад еще не подошла, то родители могут определить ребенка в мини-центр с кратковременным пребыванием, в который дети направляются с четырехлетнего возраста, либо в частный детский сад с госзаказом, место в который выделяется ребёнку с трёх лет.



На сайте управления образования г. Астаны в разделе «Инфографика» есть подробная пошаговая инструкция, как получить электронное направление.