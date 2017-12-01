В Астане «заминировали» Верховный суд, новый вокзал и Назарбаев Университет
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за ложных звонков о заложенной бомбе в зданиях Верховного суда и нового железнодорожного вокзала «Нурлы жол» эвакуировали людей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 12 часов 16 минут от неизвестного лица поступил звонок о том, что на железнодорожном вокзале «Нұрлы жол» заложено взрывное устройство. Аналогичное сообщение поступило в 12 часов 30 минут, где неизвестный сообщил о заложенном взрывном устройстве в здании Верховного суда. В 13 часов 30 минут поступило сообщение от неизвестного и о взрывном устройстве в «Назарбаев Университет», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
Как отмечается, по данным сообщениям приняты все меры безопасности граждан. «Все службы на вызов прибыли своевременно. На местах вызова работают службы экстренного реагирования», - отметили полицейские.
Как уточнили корреспонденту МИА «Казинформ» в пресс-службе ДВД, подозреваемый был задержан.
«Благодаря оперативно принятым мерам полицейскими установлен и задержан 25-летний мужчина. Проводится досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы до 6 лет», - пояснили в ДВД.
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