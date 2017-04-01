В Астане впервые проведут ярмарку долгостроев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане впервые состоится ярмарка незавершенных объектов строительства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акима столицы.

19 апреля акиматом столицы совместно с городской прокуратурой организовано проведение ярмарки незавершенных объектов строительства, ориентированной на инвесторов.

Цель мероприятия - достройка незавершенных строительством проблемных объектов жилья в городе Астане.



В число презентуемых на ярмарке входят восемь незавершенных проблемных жилых комплексов:



1. ЖК «Араби-2» на пересечении улиц Ж. Тархана и А. Жубанова;



2. ЖК «Скай сити» в жилом массиве Комсомольский;



3. ЖСК «Алга Самал» в районе Коргалжинского шоссе;



4. ЖК «Байтау» (застройщик ТОО «Black gold development») на проспекте Мәнгілік Ел;



5. ЖК «Столичный-2», расположенный в районе пересечения проспектов Сарыарка и Абая;



6. ЖК «Умит береке» в районе Коргалжинского шоссе;



7. ЖК «Жайлау Сити» ТОО «Альбаракат Компани», расположенный в поселке Косшы (Целиноградский район Акмолинской области);



8. ЖК «Табыскурылтай» (п. Косшы, Целиноградский район Акмолинской области).



На ярмарке ожидается участие представителей Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен», Комитета по инвестициям МИР РК, бизнес-сообщества страны, в том числе и строительных организаций.



«К участию в ярмарке приглашаются потенциальные инвесторы, готовые вложиться в строительные объекты с перспективой развития. Для потенциальных покупателей подготовлены материалы для ознакомления с объектами, по которым имеются паспорта с отображением необходимой информации», - говорится в сообщении.